Задержанные ФСБ диверсанты рассказали на видео о подготовке взрыва в Москве

ФСБ показала видео с готовившими диверсию на военном заводе в Москве мужчинами

Задержанные сотрудниками ФСБ диверсанты рассказали о подготовке взрыва на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Москве. Запись публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Первый мужчина рассказал, что был завербован для наблюдения и подготовки диверсии. Ему поручили устроиться на одно из оборонных предприятий и вести там разведку инженерных коммуникаций, фиксировать номера машин, после чего дали задание устроить взрыв. Мужчина взял из багажника машины замаскированные самодельные взрывные устройства (СВУ) и пошел на проходную, где был задержан.

Второй задержанный пояснил, что сам связался с представителем запрещенной террористической организации, после чего куратор предложил ему список вакансий на заводах, которые интересовали его для проведения диверсии. Мужчина выбрал одну из них. Там он должен был заниматься разведкой, а потом устроить взрыв. Задержанный доставил СВУ до указанного места, после чего его задержали.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении диверсии на оборонном предприятии.