Бывшего матроса приговорили к пожизненному сроку за поджог российского ракетоносца. Моряк выступил против СВО и бежал на Украину

Суд Калининграда приговорил Терехова к пожизненному заключению за поджог

Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно вынес приговор о пожизненном лишении свободы 32-летнему Александру Терехову. Бывший военный обвиняется в поджоге ракетного корабля «Серпухов», сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 275 («Государственная измена») и 281 («Диверсия») УК России. Кроме того, за содеянное его лишили воинского звания «старшина 2 статьи».

Как сообщает следствие, в апреле прошлого года Терехов проходил военную службу. При этом он выражал открытое несогласие с проведением специальной военной операции на Украине. В итоге мужчина принял решение оказать содействие Главному управлению разведки Минобороны Украины. Он получил задание от неустановленных лиц украинского ведомства и организовал поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», который в тот момент был ошвартован в военной гавани Балтийска.

После этого Терехов сначала незаконно пересек границу России и Литвы, а затем сбежал на Украину.

Трое россиян получили многолетние сроки за госизмену и диверсии

В Саратовской области трое местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет получили многолетние сроки по обвинению в госизмене и подготовке диверсий.

В прокуратуре региона уточнили, что в апреле прошлого года россиянин Юрий Аксенов сам связался с военной разведкой Минобороны Украины и получил задание организовать диверсию за вознаграждение. Он привлек к делу своих знакомы Дмитрия Аксенова и Власа Широкова.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мужчины подожгли релейные шкафы Приволжской железной дороги и базовой станции оператора сотовой связи. За содеянное украинская сторона перевела на счет 75 тысяч рублей в криптовалюте. 20 мая 2024 года россиян задержали. В итоге Юрий Аксенов получил 16 лет лишения свободы, Дмитрий Аксенов и Влас Широков — по 18 лет. Первые пять лет задержанные проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Жителя Архангельска задержали за госизмену после выполнения им задания ГУР Украины

В Архангельске сотрудники ФСБ задержали 37-летнего местного жителя по обвинению в государственной измене.

Мужчина получил задание о представителей Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Следствие установило, что он сам вышел на связь с украинской спецслужбой через мессенджер. Ему дали задание собрать и передать на Украину сведения о дислокации и передислокации войск Воздушно-космических сил России.

Следственным подразделением УФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по статье 275 («Госизмена»). Расследование продолжается.