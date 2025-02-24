Российский военный сдался в плен ВСУ, вернулся и сбежал из части. Три суда отказались рассматривать его дело

Суд в Москве отказался от дела бойца ВС РФ Иванишина, сдавшегося в плен ВСУ

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Романа Иванишина, который обвиняется в добровольной сдаче в плен и дезертирстве.

Предполагается, что его дело стало бы первым подобным в России, так как ранее о таких обвинениях не было известно. Однако Московский суд стал уже третьим, не ставшим брать дело Иванишина — ранее так же поступили на Сахалине и в Донецке.

Шахтер Иванишин сдался в плен и вернулся в РФ через полгода

О деле в отношении Иванишина стало известно в ноябре 2024 года. Его обвинили в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен (при отсутствии признаков госизмены) и дезертирстве в условиях ведения боевых действий или мобилизации. За первые два преступления ему грозят десятилетние сроки, а за дезертирство — еще 15 лет.

Уроженец сахалинского города Шахтерск работал там же горным мастером. В ходе частичной мобилизации в 2022 году его призвали в 39-ю мотострелковую бригаду. Летом 2023 года же он попал в плен ВСУ — судя по опубликованной украинской стороной видеозаписи, это произошло 10 июня в районе села Степное Волновахского района ДНР. На том же видео военнослужащий выступил против СВО и утверждал, что он и его товарищи не хотят воевать и бегут с позиций.

Подробности о первой попытке сдачи в плен неизвестны.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спустя полгода, в начале января 2024 года, он вернулся в Россию в ходе масштабного обмена пленными — тогда в РФ вернулись 248 военных. Их доставили самолетом на подмосковный аэродром Чкаловский, а Иванишина и ряд других военных позднее и на Сахалин. Отмечается, что встречавшие их журналисты благодарили за службу, а сам Иванишин — за свое освобождение, особо отмечая, что у него 2 января день рождения.

Утверждается, что в Южно-Сахалинске военный первым делом хотел увидеть свою семью, пройти реабилитацию и лечиться, но органы военной контрразведки ФСБ начали его проверять. После этого, вероятно, солдат и сбежал из части. Но его задержали и по ходатайству СКР арестовали.

Три суда отказались рассматривать дело военного

Защита затем пыталась обжаловать арест Иванишина в Первом восточном окружном военном суде в Хабаровске, но тот с апреля прошлого года несколько раз отклонял их. 10 сентября 2024 года уголовное дело в отношении военнослужащего поступило в гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска. Но там после первого слушания направили материалы по подсудности в другой регион. Как сообщали источники «Коммерсанта», у него было немного оснований для рассмотрения этого дела — это было возможно лишь при признании вины и особом порядке судопроизводства.

Защита пыталась обжаловать и перенос места рассмотрения дела, но их так же отклонил суд в Хабаровске. Отказались изначально рассматривать дело и в военном суде ДНР как месте совершения основного преступления.

Московский суд же теперь решил вернуть дело на Сахалин под предлогом того, что именно там было закончено совершение преступления, вменяемого в вину военному следователями. Такое решение принял судья Московского гарнизонного военного суда Валерий Гудзенко.

Как добавляют источники «Коммерсанта», дело могут вновь направить в ДНР, в Донецкий гарнизонный военный суд, так как там зачастую «оказываются многие неоднозначные уголовные дела, которые там и рассматриваются без всяких публичных скандалов».

Верховный суд назвал добровольную сдачу в плен госизменой

В мае 2023 года Верховный суд России разъяснил, что именно следует учитывать судьям при рассмотрении уголовных дел о добровольной сдаче в плен. Эта статья была введена в УК 24 сентября 2022 года.

Как постановил суд, если российский военнослужащий добровольно сдался в плен ради участия в вооруженном конфликте против своей страны в составе иностранных вооруженных сил или иностранной организации, то подобные действия следует оценивать как госизмену. В суде отмечают, что состав преступления образуется, только если сдача в плен была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен.

В примечании к статье о госизмене говорится о возможности освобождения военнослужащего от уголовного наказания, если он впервые совершил добровольную сдачу в плен, а также если пытался освободиться или вернулся к месту службы, не совершив преступлений, находясь в плену.