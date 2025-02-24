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17:32, 24 февраля 2025Силовые структуры

Суды отказались от рассмотрения первого в России дела о сдаче дезертира в плен на СВО

«Ъ»: Суд отказался рассматривать первое дело о сдаче дезертира в плен на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать первое в России уголовное дело о добровольной сдаче врагу в плен военнослужащего Романа Иванишина в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд решил вновь направить дело по подсудности на Сахалин, откуда шахтер Иванишин попал на СВО. Скандальное дело уже прошло по кругу Сахалин — ХабаровскМосква.

Мужчина участвовал в боевых действиях в составе 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Обстоятельства его сдачи в плен неизвестны, но в сети есть видео с ним, на котором он выступает против СВО. Иванишин попал в украинский плен летом 2023 года в районе села Степное Волновахского района Донецкой народной республики. В январе 2024 года он вернулся на родину в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Мужчина приехал на Сахалин, но дезертировал из воинской части после того, как военная контрразведка начала в отношении него проверку. Позже его задержали и обвинили по трем статьям УК РФ. Источник издания полагают, что его дело в итоге рассмотрит Донецкий гарнизонный военный суд.

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