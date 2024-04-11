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17:31, 11 апреля 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит первое в России дело о сдаче военного в плен

Суд в Хабаровске зарегистрировал первое в России дело о сдаче военного в плен

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске рассмотрит уголовное дело сахалинского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен. Дело зарегистрировано на сайте суда.

Подобное дело, возможно, первое в судебной практике России, прежде о таких случаях не сообщалось.

Из карточки дела следует, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд принял решение об аресте военного, чьи данные скрыты. Ему вменяются статьи 352.1 («Добровольная сдача в плен») и 338 («Дезертирство») УК РФ.

Верховный суд России разъяснил, что именно следует учитывать судьям при рассмотрении уголовных дел о добровольной сдаче в плен. Как постановил суд, если российский военнослужащий добровольно сдался в плен ради участия в вооруженном конфликте против своей страны в составе иностранных вооруженных сил или иностранной организации, то подобные действия следует оценивать как государственную измену. В суде отмечают, что состав преступления образуется, только если сдача в плен была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен.

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      Любовь Ширижик
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