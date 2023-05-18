Верховный суд России назвал госизменой добровольную сдачу в плен военных

Верховный суд России назвал госизменой добровольную сдачу военного в плен

Верховный суд России разъяснил, что именно следует учитывать судьям при рассмотрении уголовных дел о добровольной сдаче в плен. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Интерфакс».

Как постановил суд, если российский военнослужащий добровольно сдался в плен ради участия в вооруженном конфликте против своей страны в составе иностранных вооруженных сил или иностранной организации, то подобные действия следует оценивать как государственную измену. В суде отмечают, что состав преступления образуется, только если сдача в плен была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен.

В примечание к статье о госизмене говорится о возможности освобождения военнослужащего от уголовного наказания, если он впервые совершил добровольную сдачу в плен, а также если пытался освободиться или вернулся к месту службы, не совершив, преступлений, находясь в плену.

Также Верховный суд разъяснил основания для уголовного преследования уклонистов.