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11:36, 18 мая 2023Россия

Верховный суд разъяснил основания для уголовного преследования уклонистов

Верховный суд разъяснил основания для привлечения к уголовной ответственности уклонистов

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Верховный суд России разъяснил основания для привлечения к уголовной ответственности россиян, уклоняющихся от прохождения военной службы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вынесенное в четверг постановление.

Согласно тексту документа, как уклонение может быть квалифицирована неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор или заседание призывной комиссии. Помимо этого, уклонением будет считаться и неявка по повестке в военкомат для отправки к месту прохождения службы.

«При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — отмечено в постановлении. На это могут указывать неоднократные неявки на призывные мероприятия и в военкомат по истечении действия уважительной причины. Для установления этого факта судам необходимо будет установить факт надлежащего извещения призывника о явке.

Постановления пленума Верховного суда разъясняют положения действующего законодательства. Ссылки на них имеются в решениях, которые суды принимают при рассмотрении конкретных дел.

11 апреля Государственная Дума приняла поправки об электронных повестках и новых ограничениях для уклонистов. Обеспечительные меры включают в себя запрет на выезд из России, ограничение права управлять транспортным средством и ряд других запретов.

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Алан Босиков
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