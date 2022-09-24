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Путин подписал закон об уголовном наказании за добровольную сдачу в плен

Путин подписал закон о тюремном заключении на 10 лет за добровольную сдачу в плен

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде тюремного заключения сроком на 10 лет для военнослужащих, добровольно сдающихся в плен. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если за время нахождения в плену он предпринимал меры к своему возвращению в российскую армию, не совершал других преступлений. Также поправки в законодательство ввели уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного положения.

Также, за уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности с тяжкими последствиями, в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий будет полагаться лишение свободы на срок до пяти лет, а за утрату военного имущества в таких условиях — до семи лет.

Также Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года.

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Николай Чигасов
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