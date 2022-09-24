Путин подписал указ об упрощенном гражданстве заключившим контракт иностранцам

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства заключившим контракт иностранцам

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.

Вместе с тем предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранными гражданами на один год. Раньше минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.

20 сентября стало известно, что правительство Москвы откроет центр содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Отмечается, что инфраструктура заработает в миграционном центре «Сахарово».