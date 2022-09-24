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Путин подписал указ об упрощенном гражданстве заключившим контракт иностранцам

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства заключившим контракт иностранцам

Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила коснутся иностранцев, заключивших военный контракт на срок не менее года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без предоставления вида на жительство, а также без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории страны.

Вместе с тем предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключен с иностранными гражданами на один год. Раньше минимальный срок такого контракта равнялся пяти годам.

20 сентября стало известно, что правительство Москвы откроет центр содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Отмечается, что инфраструктура заработает в миграционном центре «Сахарово».

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Сергей Истомин
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