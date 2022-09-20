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В Москве откроют центр по взаимодействию иностранцев и Минобороны

Собянин заявил о создании центра для взаимодействия иностранцев и Минобороны в «Сахарово»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Москвы откроет центр содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом на официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Инфраструктура заработает в миграционном центре «Сахарово». «Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — отметил Собянин.

Мэр напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Закон упростит процедуру для иностранцев, заключивших годовой контракт о службе в Вооруженных Силах России.

Ранее власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики (ЛНР). Территорию у посольства США в Москве также переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР).

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Варвара Кошечкина
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