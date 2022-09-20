В Москве откроют центр по взаимодействию иностранцев и Минобороны
Правительство Москвы откроет центр содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом на официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Инфраструктура заработает в миграционном центре «Сахарово». «Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — отметил Собянин.
Мэр напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Закон упростит процедуру для иностранцев, заключивших годовой контракт о службе в Вооруженных Силах России.
Ранее власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики (ЛНР). Территорию у посольства США в Москве также переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР).