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Территорию у посольства Великобритании в Москве переименовали в площадь ЛНР

Власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью ЛНР

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Власти Москвы назвали безымянную территорию у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказали в пресс-службе.

Ранее территорию у посольства США в Москве официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы — «Площадь ДНР» — на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.

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Виктория Кондратьева
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