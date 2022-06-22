Собянин присвоил территории рядом с посольством США название «Площадь ДНР»

Мэр Москвы Собянин официально присвоил территории у посольства США название «Площадь ДНР»

В Москве территорию у посольства США официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). Соответсвующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, документ опубликован на сайте градоначальника.

Так, посольство США теперь располагается по адресу: площадь ДНР, дом 1, строения 1-9. Старые адреса зданий аннулировали — до этого дипломатическая миссия находилась в Большом Девятинском переулке.

Жители Москвы выбирали название улицы у посольства в проекте «Активный гражданин». За вариант названия «Площадь ДНР» проголосовали около 45 процентов из 278 684 участников.

В Мосгордуму представили идею назвать улицу у американского посольства в честь защитников Донбасса 18 мая, предложение направили в правительство Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел подобную инициативу хорошей идеей. «Если она пройдет, это будет очень хорошо», — сказал пресс-секретарь президента.