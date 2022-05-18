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В Москве захотели изменить адрес посольства США

Совфед поддержал название «площади Защитников Донбасса» вблизи посольства США в Москве

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

В Москве захотели изменить адрес посольства США, и глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко поддержала идею назвать территорию вблизи здания иностранного представительства «площадью Защитников Донбасса». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это хорошее предложение. Святенко отметила, что Совет Федерации положительно оценивает идею по переименованию территории около посольства Соединенных Штатов, так как «в Москве должна быть площадь Донбасса».

В заключение разговора агентство спросило Святенко, какой должна быть реакция работников американского представительства в Москве. На это глава комитета Совфеда по социальной политике заявила: «А вот мы пронаблюдаем».

В Мосгордуму представили идею назвать часть Москвы в честь защитников Донбасса ранее 18 мая. Такое предложение направили в правительство Москвы. Таким образом, столичные парламентарии попросили присвоить американскому посольству в России новый адрес.

Ранее похожее предложение высказал пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин. Он заявил, что партия хочет назвать территорию, которая находится вблизи посольства США в России, именем покойного бывшего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

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Варвара Кошечкина
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