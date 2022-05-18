Территорию вблизи посольства США захотели назвать именем Жириновского

Территорию вблизи посольства США захотели назвать именем экс-лидера ЛДПР Жириновского

Территорию, которая находится вблизи посольства США в России, захотели назвать именем бывшего лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Такое предложение высказал пресс-секретарь партии Александр Дюпин, передает NEWS.ru.

«Мы поддерживаем патриотический нейминг. Но еще звонче было бы присвоение этой территории имени Владимира Жириновского», — заявил он и объяснил, что бывший председатель партии «никогда не поддавался "чарам" американской политики». Жириновский также считал коллективный Запад представляющим угрозу для России.

Помимо этого, пресс-секретарь ЛДПР рассказал, что лидер партии еще в 1998-м предсказал развитие конфликта на территории Украины. Дюпин также вспомнил про то, как фракция ЛДПР высказывалась против ратификации соглашения с Украиной. Согласно документу, действовавшие на тот момент границы обеих стран были зафиксированы. Позже этот договор был «разорван» экс-президентом Украины Петром Порошенко, пояснил Дюпин.

Ранее стало известно, что в Херсоне улицу готовы переименовать в честь покойного председателя ЛДПР. Заместителю главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову понравилось предложение. Он также заявил, что Жириновский «был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи».

Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Его не смогли спасти из-за тяжести заболевания. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.