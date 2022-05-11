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В Херсоне назовут улицу в честь Жириновского

Кирилл Стремоусов заявил о планах назвать одну из улиц Херсона в честь Жириновского

Фото: РИА Новости

Одну из улиц Херсона, перешедшего под контроль российских Вооруженных сил (ВС), назовут в честь покойного председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Он сообщил о планах назвать одну из городских улиц в честь российского политика и указал на его заслуги.

«Владимир Вольфович Жириновский был человеком, который не просто предсказывал определенные вещи. Это человек, который глубоко и искренне верил во все, о чем говорил», — отметил Стремоусов.

О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Как пояснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидера ЛДПР не удалось спасти из-за тяжести его заболевания. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Георгий Нестеров
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