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Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Лидера ЛДПР Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председателя ЛДПР Владимира Жириновского в пятницу, 8 апреля, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На кладбище присутствовал ограниченный круг близких политику людей. Так, на похоронах были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР, депутаты от думской фракции либерал-демократов, а также родные Жириновского.

Солдаты почетного караула несли гроб под звуки военного оркестра, после его установили на специальном постаменте в черном шатре. Политик имел звание полковника запаса, поэтому его похоронили с воинскими почестями.

О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского стало известно днем в среду, 6 апреля. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Юлия Ямпольская
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