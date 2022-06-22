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В Госдуме отреагировали на появление у посольства США в Москве площади ДНР

Депутат ГД Чепа назвал правильным шагом появление у посольства США в Москве площади ДНР
Начало событий в новости Территории рядом с посольством США в Москве присвоили название «Площадь ДНР»

Фото: АГН «Москва»

В Госдуме назвали правильным шагом появление у посольства США в Москве площади Донецкой народной республики (ДНР). С таким заявлением выступил депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводят «Известия».

Парламентарий рассказал, что одобряет такой шаг московских властей, и отметил, что предлагал переименовать еще и улицу близ посольства Польши. «Надо делать такие маленькие ответные шаги на те действия, которые они совершают», — подытожил Чепа.

Ранее сообщалось, что в Москве территорию у посольства США официально переименовали в площадь ДНР. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ту же площадь в ЛДПР хотели назвать в память о скончавшемся Владимире Жириновском.

Присвоение площади у здания дипмиссии нового названия произошло на фоне переименований ряда улиц и площадей у российских посольств за рубежом. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не будет участвовать в подобных акциях. По ее словам, в отличие от некоторых европейских политиков в Москве любят свой город, гордятся его историей и не готовы кроить карту столицы в угоду провокаций.

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Валерий Розенберг
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