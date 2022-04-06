Умер Владимир Жириновский

Спикер Госдумы Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Жириновского

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — подчеркнул парламентарий.

По словам Володина, личность Жириновского настолько масштабна, что без лидера ЛДПР тяжело представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — поддержка избирателей, добавил спикер Госдумы.

В начале февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.