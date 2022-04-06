Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Умер Владимир Жириновский

Спикер Госдумы Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Жириновского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — подчеркнул парламентарий.

По словам Володина, личность Жириновского настолько масштабна, что без лидера ЛДПР тяжело представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — поддержка избирателей, добавил спикер Госдумы.

В начале февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Комментарии отключены
Последние новости
Умер Владимир Жириновский
В Кремле допустили «искусственный» дефолт в России
Объяснена причина болевых ощущений после COVID-19
Кремль ответил на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине
Назван возможный преемник Жириновского во главе ЛДПР
Не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила в душе
Кремль описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко»
Девушка заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную занавеску»
Кремль назвал программу США по биолабораториям непрозрачной
Песков объяснил решение сократить военную активность под Киевом и Черниговом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.