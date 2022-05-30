В Стокгольме рядом с российским посольством появилась площадь Украины

В Стокгольме рядом с посольством России установили табличку «площадь Свободной Украины»

Власти Стокгольма установили табличку «площадь Свободной Украины» в городском парке Мариебергспаркен, который находится рядом с российским посольством, пишет Dagens Nyhete.

Как отметили в городской мэрии, появившаяся табличка является символом поддержки Киева со стороны Стокгольма.

По словам официального представителя комиссии мэрии по названиям Кристиана Русенгрена, изменение названий в городе происходит крайне редко из-за положений закона о культурной среде. «Нельзя менять наименование, если нет веских причин, поскольку это может иметь серьезные практические последствия для многих жителей и предприятий», — отметил он.

О намерении дать соответствующее название части парка стало известно в апреле. Тогда мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр заявила, что новое название станет «символом солидарности с украинским народом», а также подчеркнет позицию по отношению к действиям российских властей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение мэрии Стокгольма. Она отметила, что со стороны Москвы напрашиваются аналогичные шаги по увековечиванию на карте столицы у шведской дипмиссии Гангутского сражения или Полтавской битвы. Тем не менее политик подчеркнула, что Россия не будет участвовать в подобном сомнительном соревновании.