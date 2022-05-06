МИД рассказал о бесноватой моде в Европе на демонстрацию солидарности с Киевом

Захарова: бесноватая мода Европы на демонстрацию солидарности с Киевом становится вычурнее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что бесноватая европейская мода на демонстрацию солидарности с Киевом приобретает все более вычурные формы. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала решение мэрии Стокгольма назвать безымянную часть городского парка рядом с посольством России в Швеции «Площадью свободной Украины». Она отметила, что со стороны Москвы напрашиваются аналогичные шаги по увековечиванию на карте столицы у шведской дипмиссии Гангутского сражения или Полтавской битвы. Также можно было назвать тупик в честь шведского «нейтралитета» в годы Второй мировой войны, который выражался в сотрудничестве с нацисткой Германией, добавила дипломат.

Тем не менее представитель МИД заявила, что Россия не будет участвовать в подобном сомнительном соревновании. По ее словам, в отличие от некоторых европейских политиков в Москве любят свой город, гордятся его историей и не готовы кроить карту столицы в угоду провокаций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с Россией в случае вступления стран в НАТО. Она объяснила, что государства превратятся в пространство противостояния альянса «со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для испытанных временем добрососедских отношений».