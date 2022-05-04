Захарова предупредила Финляндию и Швецию о возможном противостоянии с Россией

Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с РФ в случае вступления в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с Россией в случае вступления стран в НАТО. Ее слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, государства превратятся в пространство противостояния альянса «со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для испытанных временем добрососедских отношений».

«Мы предупреждаем наших соседей из Северной Европы о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности, регулярно и довольно давно. Это не "тема последних недель"», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член правления Российской Ассоциации Героев Андрей Красов прокомментировал военную помощь, которую Швеция оказывала Украине. «Швеция скрывала эту помощь Киевской хунте, но все становится очевидным. Они наверное таким образом хотят получить свое место в НАТО. С недавнего времени Швеция, как и Финляндия много говорит о вступлении в этот военно-политический блок», — сказал Красов.