Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 23 декабря 2024Россия

«Очень устал, больше не смогу». Военный из Бурятии оставил прощальную записку родным после побега из части

Baza: боец из Бурятии сбежал из части и покончил с собой, оставив записку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Военный из Бурятии сбежал из части, чтобы увидеть родных на Новый год, однако сразу после этого он принял решение уйти из жизни. О происшествии сообщает Baza в Telegram-канале.

Своим родным мужчина предварительно оставил прощальное послание, в котором извинился за свой поступок и заявил, что очень устал.

«Всем привет Димон, Макс, Игорь, дети. Мои дорогие, простите меня за такой слабый поступок, я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», — говорилось в послании.

Тело 33-летнего Владимира А. нашли в сенях дома его тети в селе Тунка. По данным Baza, около недели назад Владимир покинул танковую бригаду, его разыскивали за самовольное оставление части. У военного остались двое детей.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В начале декабря солдат-срочник сбежал из воинской части в Волгоградской области

В начале декабря поступало похожее сообщение о том, что военнослужащий срочной службы сбежал из воинской части под Волгоградом. Ориентировку на солдата опубликовали 1 декабря. В ней было сказано, что срочник таким образом решил уклониться от прохождения службы.

Мать бойца обвинила в случившемся командование части. Женщина настаивала, что солдат болен и нуждается в дополнительном обследовании. «Они его ввели в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом "ожирение", а не "гипертония"», — пояснила женщина.

Командование же посчитало, что мать может быть причастна к исчезновению рядового.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкалье дезертировавшему из части военному дали срок

В феврале 2024 года стало известно, что в Забайкальском крае российский военнослужащий получил шесть с половиной лет колонии по делу о дезертирстве.

Как установил суд, 31 октября 2022 года осужденный Сергей Губарев сбежал из воинской части. Причиной такого поступка послужила начавшаяся проверка в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Дезертир проводил время по своему усмотрению и скрывал свою принадлежность к вооруженным силам, пока его не задержали в сентябре 2023 года.

В Москве будут судить российского военного за добровольную сдачу в плен ВСУ

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Следствие установило, что бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, при этом один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в сети появилось видео, на котором он заявил, что против проведения специальной военной операции (СВО) и не желает воевать.

Материалы по теме:
Коррупция, облавы и произвол военкомов. На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
Коррупция, облавы и произвол военкомов.На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
20 августа 2024
«Все, я сдаюсь» Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
«Все, я сдаюсь»Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
13 июня 2024
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024

В январе 2024 года он вернулся в Россию в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвинили в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

В России ввели наказание для добровольцев за преступления против военной службы

В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании для добровольцев за преступления против военной службы.

На данный момент преступлениями против военной службы признаются те нарушения, которые совершены срочниками, контрактниками, а также гражданами, находящимися в запасе, но призванными на прохождение военных сборов.

Принятый закон распространяет на добровольцев положения статей о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве. Наказание также предусматривается за симуляцию болезни, умышленное уничтожение военного имущества и добровольную сдачу в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Самолеты дальней авиации ВКС получат новые двигатели

      Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

      Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше