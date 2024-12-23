«Очень устал, больше не смогу». Военный из Бурятии оставил прощальную записку родным после побега из части

Baza: боец из Бурятии сбежал из части и покончил с собой, оставив записку

Военный из Бурятии сбежал из части, чтобы увидеть родных на Новый год, однако сразу после этого он принял решение уйти из жизни. О происшествии сообщает Baza в Telegram-канале.

Своим родным мужчина предварительно оставил прощальное послание, в котором извинился за свой поступок и заявил, что очень устал.

«Всем привет Димон, Макс, Игорь, дети. Мои дорогие, простите меня за такой слабый поступок, я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», — говорилось в послании.

Тело 33-летнего Владимира А. нашли в сенях дома его тети в селе Тунка. По данным Baza, около недели назад Владимир покинул танковую бригаду, его разыскивали за самовольное оставление части. У военного остались двое детей.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В начале декабря солдат-срочник сбежал из воинской части в Волгоградской области

В начале декабря поступало похожее сообщение о том, что военнослужащий срочной службы сбежал из воинской части под Волгоградом. Ориентировку на солдата опубликовали 1 декабря. В ней было сказано, что срочник таким образом решил уклониться от прохождения службы.

Мать бойца обвинила в случившемся командование части. Женщина настаивала, что солдат болен и нуждается в дополнительном обследовании. «Они его ввели в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом "ожирение", а не "гипертония"», — пояснила женщина.

Командование же посчитало, что мать может быть причастна к исчезновению рядового.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкалье дезертировавшему из части военному дали срок

В феврале 2024 года стало известно, что в Забайкальском крае российский военнослужащий получил шесть с половиной лет колонии по делу о дезертирстве.

Как установил суд, 31 октября 2022 года осужденный Сергей Губарев сбежал из воинской части. Причиной такого поступка послужила начавшаяся проверка в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Дезертир проводил время по своему усмотрению и скрывал свою принадлежность к вооруженным силам, пока его не задержали в сентябре 2023 года.

В Москве будут судить российского военного за добровольную сдачу в плен ВСУ

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Следствие установило, что бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, при этом один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в сети появилось видео, на котором он заявил, что против проведения специальной военной операции (СВО) и не желает воевать.

В январе 2024 года он вернулся в Россию в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвинили в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

В России ввели наказание для добровольцев за преступления против военной службы

В декабре 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовном наказании для добровольцев за преступления против военной службы.

На данный момент преступлениями против военной службы признаются те нарушения, которые совершены срочниками, контрактниками, а также гражданами, находящимися в запасе, но призванными на прохождение военных сборов.

Принятый закон распространяет на добровольцев положения статей о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве. Наказание также предусматривается за симуляцию болезни, умышленное уничтожение военного имущества и добровольную сдачу в плен.