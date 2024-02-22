Испугавшийся проверки российский военнослужащий сбежал из части и получил срок

В Забайкалье дезертировавшему из части российскому военнослужащему дали срок

В Забайкальском крае российский военнослужащий получил шесть с половиной лет лет колонии по делу о дезертирстве. Об этом в четверг, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 31 октября 2022 года осужденный Сергей Губарев сбежал из воинской части. Причиной такого поступка послужила начавшаяся проверка в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Дезертир проводил время по своему усмотрению и скрывал свою принадлежность к вооруженным силам, пока его не задержали в сентябре 2023 года.

11 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск 40-летнего военнослужащего.