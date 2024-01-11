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10:24, 11 января 2024Силовые структуры

Российского военнослужащего задержали за самовольный уход из части

В Петербурге задержали мужчину, покинувшего часть и объявленного в розыск

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск 40-летнего военнослужащего. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, мужчина проходил службу по призыву и должен был прибыть в часть в ноябре 2023 года. Однако он сбежал. В декабре против него возбудили дело по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») и объявили в розыск. Кроме того, россиянина заочно арестовали.

В январе 2024 года правоохранители заметили беглеца на пересечении проспектов Культуры и Просвещения. Его эадержали и поместили в ИВС. Отмечается, что ранее фигурант уже был судим. Теперь ему может грозить до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего, который самовольно покинул зону специальной военной операции в Донецкой народной республике.

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      Екатерина Кашурникова
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