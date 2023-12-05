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10:56, 5 декабря 2023Силовые структуры

Российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО

Суд на Сахалине дал 6 лет колонии самовольно оставившему зону СВО военному
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего, который самовольно покинул зону специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и лишили воинского звания «гвардии ефрейтор». Его взяли под стражу в зале суда.

Судом установлено, что 4 июля подсудимый для временного уклонения от военной службы оставил расположение подразделения воинской части в ДНР. До самостоятельной явки в воинскую часть Южно-Сахалинска 4 сентября он проводил время по своему усмотрению.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к почти трем годам колонии военнослужащего, виновного в неисполнении приказа об участии в СВО.

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