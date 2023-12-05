Российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО

Суд на Сахалине дал 6 лет колонии самовольно оставившему зону СВО военному

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего, который самовольно покинул зону специальной военной операции (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы») и лишили воинского звания «гвардии ефрейтор». Его взяли под стражу в зале суда.

Судом установлено, что 4 июля подсудимый для временного уклонения от военной службы оставил расположение подразделения воинской части в ДНР. До самостоятельной явки в воинскую часть Южно-Сахалинска 4 сентября он проводил время по своему усмотрению.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к почти трем годам колонии военнослужащего, виновного в неисполнении приказа об участии в СВО.