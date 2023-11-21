Россиянина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО

Суд на Сахалине приговорил военного к 3 годам колонии за отказ от участия в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа об участии в специальной военной операции (СВО) России на Украине и приговорил его почти к трем годам колонии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»).

В рамках судебного заседания было установлено, что 25 июля военный не стал выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня ему нужно было уехать в зону СВО. На следующий день военный снова отказался выполнять задачу, пытаясь получить поддержку у присутствующих сослуживцев.

В свою очередь свидетели по делу заявили, что после действий военного его сослуживцы стали совершать такие же преступления, хотя раньше на это не решались. Суд призвал отягчающим обстоятельством тот факт, что военный отказался выполнять приказ командира во время мобилизации.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО. «Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — уточнил он.