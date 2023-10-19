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20:24, 19 октября 2023Россия

Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Бастрыкин предложил лишать гражданства отказавшихся участвовать в СВО мигрантов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил во время военно-научной конференции Клуба военачальников России, сообщается на сайте СК.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином России, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — пояснил он.

Помимо того, он также озвучил предложение СК организовать на пунктах пропуска через границу обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранцев при въезде и выезде.

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Ранее жены участников СВО призвали доносить на не вставших на воинский учет соседей-мигрантов — «новоиспеченных граждан России» в военные комиссариаты.

Отмечается, что сообщество «Сибирский тыл» опубликовало творческое переосмысление плаката «Родина-мать зовет» времен Великой Отечественной войны. В версии участников чата в верхней части плаката помещен лозунг: «Если твой сосед мигрант — позвони в военкомат».

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