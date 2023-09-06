Жены участников СВО призвали доносить на соседей-мигрантов в военкомат

Жены участников спецоперации призвали доносить на соседей-мигрантов в военкомат

Жены участников специальной военной операции (СВО) призвали доносить на не вставших на воинский учет соседей-мигрантов — «новоиспеченных граждан России» в военные комиссариаты. О прозвучавшем в одном из сибирских чатов предложении сообщает Telegram-канал «Люди Байкала».

Сообщество «Сибирский тыл» опубликовало творческое переосмысление плаката «Родина-мать зовет» времен Великой Отечественной войны. В версии участников чата в верхней части плаката помещен лозунг: «Если твой сосед мигрант — позвони в военкомат». Олицетворявшая на оригинале Родину-мать женщина предлагает читателю ознакомиться не с текстом воинской присяги, а с предложением донести на того, кто «с удовольствием пользуется всеми благами твоей родины, но совершенно случайно забыл встать на воинский учет».

Участницы чата предложили оказать помощь в доставке не вставших на учет граждан до пункта назначения. Одна из них развила эту идею и предложила установить норму, согласно которой женщине будут возвращать ушедшего на спецоперацию мужа за десятерых переданных в военкомат мигрантов.

Ранее в российских городах начали проводить проверки по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учет после приобретения российского гражданства. Так, в Челябинске повестки в военкоматы вручали прямо на одном из городских рынков. В Петербурге для постановки на воинский учет принудительно доставили более ста человек.