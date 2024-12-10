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18:56, 10 декабря 2024Россия

В России начнут наказывать добровольцев за преступления против военной службы

Госдума ввела для добровольцев наказание за преступления против военной службы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об уголовном наказании для добровольцев за преступления против военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент преступлениями против военной службы признаются те нарушения, которые совершены срочниками, контрактниками, а также гражданами, находящимися в запасе, но призванными на прохождение военных сборов.

Принятый закон распространяет на добровольцев положения статей о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, самовольном оставлении части или места службы, а также дезертирстве. Помимо того, наказание предусматривается за симуляцию болезни, умышленное уничтожение военного имущества и добровольную сдачу в плен.

Ранее в Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы по призыву. Авторами документа выступили зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и депутаты Михаил Шеремет и Александр Бородай.

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