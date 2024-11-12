В Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву

Депутаты внесли в ГД проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы

В Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы по призыву. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Авторами документа выступили зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и депутаты Михаил Шеремет и Александр Бородай. Изменения предлагается внести в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно инициативе парламентариев, призыву на военную службу не должны подлежать добровольцы. Авторы документа уверены, что добровольцы на службе приобретают военный опыт и боевые навыки, что повышает эффективность военного аппарата. Страна должна учесть это при распределении военных ресурсов и поощрить.

«Что было бы как минимум справедливо, ведь человек точно так же, как и профессиональные военные, рисковал жизнью и здоровьем, защищая Родину, а ему предлагается сделать это во второй раз», — сказал депутат Журавлев.

В феврале 2024 года в Госдуму внесли законопроект о до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Авторы инициативы объяснили свое предложение тем, что многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом получают гражданство». Впоследствии авторы документа отозвали свои подписи.