Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 12 ноября 2024Россия

В Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву

Депутаты внесли в ГД проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В Госдуму внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы по призыву. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Авторами документа выступили зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и депутаты Михаил Шеремет и Александр Бородай. Изменения предлагается внести в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно инициативе парламентариев, призыву на военную службу не должны подлежать добровольцы. Авторы документа уверены, что добровольцы на службе приобретают военный опыт и боевые навыки, что повышает эффективность военного аппарата. Страна должна учесть это при распределении военных ресурсов и поощрить.

«Что было бы как минимум справедливо, ведь человек точно так же, как и профессиональные военные, рисковал жизнью и здоровьем, защищая Родину, а ему предлагается сделать это во второй раз», — сказал депутат Журавлев.

В феврале 2024 года в Госдуму внесли законопроект о до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Авторы инициативы объяснили свое предложение тем, что многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом получают гражданство». Впоследствии авторы документа отозвали свои подписи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      В Москве начало теплеть

      Российский военный заявил о выжигании ВСУ домов в Курской области «Бабой-ягой»

      Крупнейший в России производитель молока предупредил о повышении цен

      ФСБ пресекла незаконный оборот золотых слитков на 35 миллионов рублей в Забайкалье

      Россиянам напомнили о безопасности хранения паролей

      В Петербурге участник СВО сбежал от военной полиции через окно и попал в реанимацию

      В США назвали возможное имя советника Трампа по нацбезопасности

      Бывший разведчик объяснил отказ Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России

      В Швеции подняли вопрос об отслеживании использования поставленного Украине оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше