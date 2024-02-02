Авторы законопроекта о возрасте призыва одной категории россиян отозвали подписи

Авторы законопроекта о возрасте призыва получивших гражданство отозвали подписи

Авторы законопроекта о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством отозвали свои подписи. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости.

По его словам, проект будет проработан и в него включат поправки, предложенные коллегами парламентария. «Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов», — объяснил Журавлев.

Ранее о необходимости отозвать законопроект о повышении возраста призыва на срочную службу категории россиян с приобретенным гражданством заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, прежде чем выносить такие инициативы в публичное поле, они должны всесторонне обсуждаться.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 1 февраля. Авторы инициативы объяснили свое предложение тем, что многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом получают гражданство».