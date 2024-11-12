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21:13, 12 ноября 2024Силовые структуры

Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен

«Ъ»: российский военный пойдет под суд за добровольную сдачу в плен ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Следствие установило, что бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, при этом один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в сети появилось видео, на котором он заявил, что против проведения специальной военной операции (СВО) и не желает воевать.

В январе 2024 года он вернулся в Россию в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

Ранее в Ленинградской области спецназ взял штурмом дом, в котором укрывались трое дезертиров, сбежавших из зоны СВО. Задержанные — судимые местные жители: 30-летние Александр Игуменов и Марк Фролов и 37-летний Владимир Никин. Они ушли на СВО из мест лишения свободы, но вскоре покинули район боевых действий.

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