В России солдат-срочник сбежал из воинской части

В Волгоградской области срочник сбежал из воинской части

Военнослужащий срочной службы сбежал из воинской части под Волгоградом. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru.

Ориентировку на солдата опубликовали 1 декабря. В ней говорится, что срочник таким образом решил уклониться от прохождения службы.

В свою очередь, мать бойца обвинила в случившемся командование части. По ее словам, солдат болен и нуждается в дополнительном обследовании. «Они его ввели в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом "ожирение", а не "гипертония"», — пояснила женщина.

Командование считает, что мать может быть причастна к исчезновению рядового.

Ранее из воинской части сбежал участник специальной военной операции. Мужчина пошел на такой шаг, чтобы пообщаться с командованием. Перед этим россиянина признали негодным к военной службе.