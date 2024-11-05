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12:01, 5 ноября 2024Россия

22-летний боец СВО сбежал из воинской части ради одной цели

Ura.ru: 22-летний боец СВО с Урала сбежал из части ради общения с командованием
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине Андрей Бурычин, признанный медиками негодным к службе из-за психического расстройства, сбежал из воинской части ради одной цели. Об этом рассказал агентству Ura.ru его адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

Он отметил, что 22-летнего уральца поймали при попытке пересечения границы со стороны Донецкой народной республики (ДНР). Он объяснил, что хотел вернуться в родную часть в Чебаркуль (Челябинск), чтобы пообщаться с командованием.

Врачи запретили Бурычину пользоваться оружием и признали его негодным к службе. Однако он рвется на фронт, пояснил его защитник.

До этого военного задержали пьяным в Челябинске, когда он возвращался в часть. После этого молодой человек вернулся на фронт. Несмотря на плохое состояние здоровья, он настаивал на том, что может помочь сослуживцам в выполнении боевой задачи. После этого он намеревался уволиться.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации восемь часов полз до российских позиций после того как ему оторвало ногу.

ЖЗЛ
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