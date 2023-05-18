Сдача в плен, неисполнение приказа и госизмена: Верховный суд определил, за что российским военным грозит наказание

Верховный суд разъяснил, как наказывать за преступления, связанные с военной службой

Добровольная сдача военнослужащего в плен, если он не предпринимал никаких действий, чтобы этого избежать, является преступлением, за которое грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом свидетельствует постановление пленума Верховного суда России, сообщает в четверг, 18 мая, «Интерфакс». Кроме того, суд разъяснил вопросы о неисполнении приказов, преступных приказах командования и госизмене.

В разъяснении по поводу сдачи в плен Верховный суд отметил, что военнослужащий может быть освобожден от наказания при одновременном выполнении следующих условий: он попал в плен впервые, он предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил, находясь в плену, преступлений.

Также Верховный суд разъяснил, что переход на сторону врага с целью участия в боевых действиях в составе его формирований должен квалифицироваться как государственная измена. За это преступление, согласно Уголовному кодексу, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет

Наконец, если военнослужащий попал в плен, будучи раненым и не имея возможности сопротивляться, его должны оправдать, говорится в документе.

Военным запрещено уклоняться от исполнения приказов даже в случае опасности

Во время мобилизации или военного положения военнослужащие не вправе уклоняться от исполнения приказов и выполнения служебных обязанностей, ссылаясь «на состояние крайней необходимости», даже если им угрожает опасность, говорится в постановлении пленума Верховного суда.

В документе также предписывается судам иметь в виду, что за вред, который наносят военнослужащие при исполнении своих обязанностей, уголовной ответственности они не подлежат — но при условии, что они действовали в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов.

Преступные приказы военные исполнять не обязаны

Верховный суд постановил, что военные вправе не исполнять приказы командира, если они нарушают российское законодательство, направлены на совершение преступления либо не относятся к его обязанностям.

Если подчиненный выполнил преступный приказ, отдавая себе отчет в том, что это нарушение закона, то он подлежит уголовной ответственности, а командира стоит привлечь как подстрекателя или организатора.

В тех случаях, когда подчиненный не осознавал и по обстоятельствам дела не мог осознавать незаконность выполненного им приказа или распоряжения, такой военнослужащий... не подлежит уголовной ответственности, а командир, отдавший такой приказ, должен нести ответственность как исполнитель соответствующего преступления постановление пленума Верховного суда России

Что следует понимать под уклонением от призыва на военную службу

В постановлении пленума Верховного суда отмечается, что уклонением от призыва можно считать неявку без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Также уклонистами сочтут граждан, которые не прибыли в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу.

Доказательством этого могут быть неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин в течение нескольких призывов подряд, а также неявка по истечении действия уважительной причины.

При этом стороне обвинения потребуется доказать, что гражданин действительно был поставлен в известность о необходимости явиться в военкомат — то есть, ему была вручена повестка

Если гражданин уже вышел из призывного возраста, наказать его могут только за уклонение в тот период, когда он подпадал под призыв. При этом не должен истечь срок давности привлечения к уголовной ответственности, который в данном случае составляет два года.

Уклонистам и их помощникам напомнили о наказании за членовредительство

Симуляция болезни или нанесение себе повреждений для уклонения от военной службы являются преступлением, говорится в постановлении пленума Верховного суда.

Временное уклонение наказывается содержанием в дисциплинарной части сроком до года. Полное освобождение от призыва по причине намеренного членовредительства подразумевает наказание до семи лет лишения свободы, а во время военного конфликта — до десяти лет.

При этом продолжительность уклонения не имеет значения. Однако если оно заняло короткий период, то суды могут счесть его малозначительным и ненаказуемым.

Кроме того, военнослужащий подлежит наказанию, даже если травму нанес не он сам. В таком случае «помощник» будет осужден сразу по двум статьям Уголовного кодекса: за пособничество в уклонении и за нанесение вреда здоровью.

Какая причина неявки в военкомат будет уважительной

Уважительной причиной для неявки в военкомат после получения повестки является болезнь или смерть близкого родственника, говорится в постановлении пленума Верховного суда.

В документе приводятся и другие уважительные причины: препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.

В случае, если причина будет признана уважительной, суд вынесет призывнику оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления

Кроме того, Верховный суд напомнил, что призыву не подлежат граждане, отбывающие наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, и, наконец, лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд.