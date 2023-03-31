Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля

В России 1 апреля начинается весенний призыв в армию и произойдет ряд изменений в законах

С 1 апреля в России произойдет ряд важных изменений в законах и других нормативных документах, которые отразятся на жизни миллионов людей. Среди них — начало весеннего призыва в армию, индексация социальных пенсий, снижение порога беспошлинных покупок в зарубежных магазинах и другие изменения, о которых гражданам ранее рассказали законодатели.

Начинается весенний призыв на срочную службу

Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России пройдет в 2023 году в традиционные сроки — с 1 апреля по 15 июля. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

В документе отмечается, что отправить в войска планируется 147 тысяч человек. Как уточнил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции.

В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии, индексация предусмотрена соответствующим постановлением кабмина. Средний размер выплат, получателями которых являются более четырех миллионов человек, составит 12 560 рублей, увеличившись за год на 13,5 процента. Они положены гражданам, не имеющим достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

Россияне начнут по-новому платить за услуги ЖКХ

С 1 апреля произойдут изменения в оплате услуг ЖКХ. В частности, начнут производить перерасчет оплаты общедомовых нужд — этот показатель станут вычислять по фактическому потреблению. Общедомовыми нуждами являются траты на уборку, работу лифта и электроснабжение внутри подъездов и перед ними.

Порог беспошлинных покупок в зарубежных магазинах снизится в пять раз

С 1 апреля 2023 года существенно снижаются нормы беспошлинного ввоза в страну товаров для личного пользования. Прежде всего это касается покупок россиян в иностранных интернет-магазинах. Вес посылки, доставляемой транспортными компаниями или по почте, теперь не должен превышать 31 килограмма, а максимальная стоимость снижается в пять раз — с 1000 до 200 евро. Самостоятельно перевозить через границу в багаже можно товары на сумму не более 500 евро и весом до 25 килограммов.

Компании начнут дополнительно платить в бюджет за слишком большие скидки на нефть из России

С 1 апреля вступает в силу закон, согласно которому для расчета нефтяных налогов дисконт на основной экспортный сорт нефти Urals по отношению к цене Brent фиксируется на уровне 34 долларов. В начале года фактическая скидка на российскую нефть приближалась к 40 долларам за баррель. Таким образом, теперь от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

ЦБ вводит новые правила информирования клиентов страховщиков

С начала апреля при заключении договора страхования россиянам в обязательном порядке будут предоставлять ключевой информационный документ (КИД), в котором содержится краткая информация об условиях договора. Как отметили в Центробанке, КИД позволит потребителям в доступной форме получить необходимую информацию о страховке до заключения договора и выбрать подходящий страховой продукт.

Пиво в кегах начнут маркировать

С 1 апреля, согласно постановлению правительства, начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, то есть в пластиковых или металлических емкостях для хранения и транспортировки. Этим же документом установлено, что маркировка пива в потребительской таре будет введена чуть позже: с 1 октября 2023 года — для напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. Государство поэтапно вводит обязательную маркировку на различные товары для борьбы с контрафактной продукцией.