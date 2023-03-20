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08:15, 20 марта 2023Среда обитания

Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ с 1 апреля

Доцент ГУУ Казанцева заявила о перерасчете оплаты ЖКУ за общедомовые нужды с 1 апреля

Фото: Unsplash

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева заявила, что с 1 апреля россиян ждут изменения в оплате ЖКУ. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Казанцева предупредила об изменениях в оплате ЖКУ с 1 апреля и подчеркнула, что с этого времени начнут производить перерасчет оплаты общедомовых нужд. В частности, показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Эксперт объяснила, что общедомовыми нуждами являются траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме.

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Суммы начнут корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению. Доцент допустила, что россияне начнут платить меньше при отсутствии долгов и переводе средств за ЖКУ по повышенным нормативам. Если счетчика нет, то необходимо опираться на показатели без конкретной границы.

«Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры, или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жилье, где нормативы будут другими», — заключила Казанцева.

Ранее в России высказались об отказе от бумажных квитанций ЖКХ. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев счел такую инициативу целесообразной.

Марина Совина
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