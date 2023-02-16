Госдума одобрила изменение налогов для нефтяных компаний

Госдума приняла закон, фиксирующий дисконт на Urals к Brent для расчета нефтяных налогов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому с 1 апреля для расчета нефтяных налогов дисконт на основной экспортный сорт нефти Urals по отношению к цене Brent фиксируется на уровне 34 долларов, пишет РИА Новости.

Документ предполагает, что котировки нефти, используемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, будут определяться властями по-новому. Минфин будет исходить из того, что дисконт на Urals составляет 34 доллара, а к июлю показатель равномерно снизится до 25 долларов.

При этом в январе фактическая скидка на российскую нефть приближалась к 40 долларам за баррель. Таким образом, теперь от нефтяных компаний потребуют либо найти способ продавать нефть дороже, либо платить в бюджет такие суммы, словно цена на нефть выше, чем в реальных сделках.

Сейчас российский бюджет формируется исходя из средней цены на нефть в 70 долларов за баррель. В январе же средняя цена опустилась ниже 50 долларов, что ведет к росту бюджетного дефицита. На этом фоне президент России Владимир Путин потребовал найти другой способ вычислять стоимость российской нефти, идущей на экспорт, чтобы новая формула позволила собирать с нефтяных компаний больше средств.