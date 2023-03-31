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10:29, 31 марта 2023Россия

В Генштабе ВС России высказались о возможности отправки призывников в зону СВО

Контр-адмирал Цимлянский: российских призывников не будут отправлять в зону проведения СВО

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российских призывников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит ТАСС.

По словам Цимлянского, тот воинский контингент, который уже находится в зоне СВО, справляется с поставленными задачами, и его увеличение не требуется.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — заявил он.

Днем ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля 2023 года и продлится до 15 июля 2023 года. В соответствии с законом планируется призвать 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.

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Марк Леонов
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