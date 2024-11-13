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00:34, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российский военный дважды сдался в плен ВСУ и снова оказался в России. Ему грозят десятилетние сроки

Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: dpa / Global Look Press

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Следствие установило, что бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ, при этом один раз его действия увенчались успехом. В июне 2023 года в сети появилось видео, на котором мужчина заявил, что он вместе с товарищами против проведения специальной военной операции (СВО), не желают воевать и бегут с позиций.

В январе 2024 года он вернулся в Россию в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

Подробности преступлений Иванишина неизвестны. По каждому из предъявленных пунктов обвинения ему грозят десятилетние сроки.

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Адвокат Александр Почуев указал, что в современных реалиях СВО попасть в плен на законных основаниях можно лишь в бессознательном или беспомощном состоянии. При этом бремя доказывания данных обстоятельств лежит на самом бойце.

Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

В октябре побывавший в плену ВСУ российский военнослужащий по имени Виктор рассказал о перенесенных пытках — его топили и резали. Боец попал в плен в апреле 2022 года, пробыл там полгода, после чего его удалось обменять. По рассказу мужчины, его контузило во время боя, и он отстал от своих, наткнулся на отряд территориальной обороны ВСУ, а те передали Виктора морпехам.

Еще один мобилизованный из Донецкой Народной республики (ДНР) Сергей Белица выжил после того, как украинские военные выстрелили ему в голову, а затем пытали в плену. В ходе пыток пленный терял сознание, но его «откачивал» водой украинский военный. «Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали», — вспомнил военный.

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В марте был опубликован доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором прямо указывается, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Как говорится в документе, пленные «представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя». Речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Узники пожаловались на избиения деревянными палками во время допросов, а также на пытки током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

В ВСУ подсчитали дезертиров

Всего, по подсчетам украинской стороны, дезертировали или самовольно оставили часть более 100 тысяч военных ВСУ. В октябре выяснилось, что пленные из ВСУ отказываются возвращаться на родину в рамках обмена, поскольку начали пересматривать свое отношение к происходящему на фронте.

более
100 000
украинцев

дезертировали из ВСУ

Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен Российской армии. Как сообщили в Народной милиции ДНР, военнослужащие 79-й бригады ВСУ попали в окружение, и, оказавшись под массированным обстрелом, приняли решение сложить оружие. «Решили, что это лучший выход, чем умирать», — рассказал один из военных.

До этого попавший в российский плен украинский военный Владимир Николенко рассказал, что в течение недели до сдачи ни он, ни его сослуживцы не получали провиант, а впервые нормально поесть они смогли только оказавшись в плену Вооруженных сил России. «Удивился, потому что нас даже не связывали. Накормили, сигарет дали, воды дали. Это с условием того, что мы больше недели, наверное, не получали сухпайки», — вспомнил он.

Вот это герой!
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