«Решили, что это лучший выход». Подразделение ВСУ попало в окружение и сдалось в полном составе. Как это было?

НМ ДНР: подразделение бригады ВСУ в полном составе сдалось в плен под Курахово

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен Российской армии. Как сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), украинские бойцы сдались в полном составе на кураховском направлении.

Военнослужащие 79-й бригады ВСУ попали в окружение. По их позициям было нанесено огневое поражение 238-й артиллерийской бригадой 8-й гвардейской армии ВС РФ.

Бойцы ВСУ решили сдаться в плен, чтобы выжить

После артиллерийского обстрела началось залистовывание позиций — на землю сбрасывали специальные листовки с призывом сдаться в плен. Также было организовано звуковещание с применением дронов и наземной техники.

Один из пленных ВСУ рассказал, как это было. По его словам, по позициям били сразу из нескольких орудий.

Нас бомбили с коптеров, танки, минометы и артиллерия. Находиться там больше было невозможно. Мы знали, что нас накроет, блиндаж не выстоит. Начали летать коптеры с динамиками, оповещали, что мы можем сдаться. Также скидывали листовки. Мы подобрали, прочитали, решили, что это лучший выход, чем умирать Виталий Пичугин пленный боец ВСУ

Ранее двое украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области

8 ноября Минобороны России сообщило, что в Курской области в плен сдались двое бойцов ВСУ. Где именно украинских военнослужащих взяли в плен, не уточнялось.

По данным на 12 ноября, с момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 31 тысячи бойцов, 200 танков, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 17 американского производства, а также 62 станции радиоэлектронной борьбы.

На Западе операцию ВСУ в Курской области признали просчетом Украины и НАТО. «Силы, которые были отправлены под Курск, могли быть использованы прямо сейчас в Донбассе для контратак, а также укрепления районов, где у Украины заканчиваются войска», — заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».