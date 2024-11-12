Риттер: на Западе признают операцию в Курской области просчетом ВСУ и НАТО

На Западе признают операцию в Курской области просчетом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Сейчас на Западе признают, что эта операция — просчет ВСУ и их советников из НАТО. Силы, которые были отправлены под Курск, могли быть использованы прямо сейчас в Донбассе для контратак, а также укрепления районов, где у Украины заканчиваются войска», — заявил он.

По его словам, Киев направил в российский регион свои стратегические резервы и наиболее подготовленные силы, которые тесно сотрудничали с советниками из НАТО и использовали их разведывательную информацию, однако ни одна из стратегических целей и задач не была достигнута.

Военный эксперт подчеркнул, что российских резервов хватило, чтобы сдержать и оттеснить ВСУ. Риттер добавил, что Украина в большом количестве теряет солдат в Курской области, а ее техника уничтожается или захватывается.

Ранее аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что ВСУ столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять. Он отметил, что нападение ВСУ на Курскую область «еще больше растянуло и без того небольшие украинские силы».