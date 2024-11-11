В Польше заявили об увеличении потерь в ВСУ

Военный аналитик Музыка заявил, что ВСУ теряют военных все быстрее

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять. Состояние украинских войск оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, его слова передает CNN.

«Мы имеем ситуацию, когда украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа», — заявил Музыка по итогам возвращения из поездки на Украину.

Он добавил, что нападение ВСУ на Курскую область «еще больше растянуло и без того небольшие украинские силы». Кроме того, аналитик сообщил о трудностях с интеграцией недавно мобилизованных солдат, в результате чего их присутствие на передовой «практически незаметно».

Ранее газета The New York Times сообщила, что российские войска сконцентрировали в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих и готовятся «очистить» Курскую область от ВСУ.