В США сообщили о готовности ВС России к очистке Курской области от украинских войск

ВС России сконцентрировали в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине.
Отмечается, что речь идет о подготовке к тому, чтобы «очистить» Курскую область от Вооруженных сил Украины.
В российском регионе с 6 августа идут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа там был введен режим контртеррористической операции.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил о потере значительной части техники ВСУ в Курской области. По его словам, украинское командование должно беспокоиться о степени истощения армии и о нехватке техники.
8 ноября Минобороны России показало видео удара российского вертолета по опорному пункту ВСУ в Курской области. В ролике можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.