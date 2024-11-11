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01:24, 11 ноября 2024Мир

В США сообщили о готовности ВС России к очистке Курской области от украинских войск

NYT: Россия сосредоточила в Курской области группировку из 50 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России сконцентрировали в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине.

Отмечается, что речь идет о подготовке к тому, чтобы «очистить» Курскую область от Вооруженных сил Украины.

В российском регионе с 6 августа идут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа там был введен режим контртеррористической операции.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил о потере значительной части техники ВСУ в Курской области. По его словам, украинское командование должно беспокоиться о степени истощения армии и о нехватке техники.

8 ноября Минобороны России показало видео удара российского вертолета по опорному пункту ВСУ в Курской области. В ролике можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.

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