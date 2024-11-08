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17:13, 8 ноября 2024Россия

Минобороны показало кадры удара Ми-28НМ по опорному пункту ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео удара вертолета Ми-28НМ по ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео удара вертолета Ми-28НМ по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Экипаж Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по скоплению личного состава и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Ролик, предоставленный оборонным ведомством, начинается с обзора боевой машины и последующего взлета. Затем на кадрах можно увидеть моменты пусков авиационных ракет.

В этот же день Минобороны России сообщило о попытке прорыва границы в российском регионе. По данным министерства, ВСУ попытались прорвать госграницу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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