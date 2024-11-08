Минобороны заявило о предотвращении попытки прорыва границы в Курской области

Российские войска предотвратили попытку прорыва государственной границы в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским военнослужащим удалось отразить 11 контратак Вооруженных сил Украины в направлении пяти населенных пунктов Курской области. Противник потерял до 80 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты (БМП).

В этот же день стало известно, что российские военнослужащие освободили от бойцов Вооруженных сил Украины три населенных пункта Курской области — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Помимо того, ВС России полностью зачистили Глушковский район.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.