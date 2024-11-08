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13:29, 8 ноября 2024Россия

Стало известно об освобождении от ВСУ трех населенных пунктов в Курской области

Mash: в Курской области освобождены Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие освободили от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) три населенных пункта Курской области — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, в боях за населенные пункты Киев потерял до 80 человек, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, шесть пикапов и один миномет. Еще один украинский солдат сдался в плен.

Кроме того, что Вооруженные силы России полностью зачистили Глушковский район. Там в районе Веселого в данный момент копаются противотанковые рвы, организуются линии обороны и устанавливаются так называемые зубы дракона.

Ранее российские военнослужащие применили в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Удар расчистил территорию площадью один квадратный километр, уничтожив подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 8 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,2 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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