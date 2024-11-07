Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 7 ноября 2024Россия

Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

Shot: сброшенная под Курском авиабомба ФАБ-3000 уничтожила командный пункт ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: https://t.me/shot_shot/73893

Удар трехтонной авиабомбы ФАБ-3000, сброшенной российскими военнослужащими на позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, расчистил территорию площадью в квадратный километр. Последствия атаки раскрыл Telegram-канал Shot.

По информации издания, в результате оказался уничтожен подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин. Потери среди личного состава украинских войск уточняются.

Видео применения авиабомбы по войскам ВСУ в Курской области появилось днем 7 ноября, однако дата проведения атаки не уточняется. На кадрах видно, как зоне удара в небо поднимается огромный гриб из дыма и огня, а по земле вокруг эпицентра в разные стороны расходится взрывная волна. По неподтвержденной официально информации, снаряд сбросили на позиции украинских войск в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона.

Ранее российские войска уже применяли ФАБ-3000 в Курской области. Так, в октябре ее использовали в районе села Кремяное Кореневского района. А 5 сентября появились кадры удара по стоянке ВСУ в хозяйственный постройках на огороженной забором территории.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Российская трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 считается одной из мощнейших авиабомб в арсенале воздушно-космических сил страны. Как объяснил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, этот снаряд применяется, когда нужно расчистить путь и вывести из строя технику противника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Адвокат рассказал о самочувствии «королевы марафонов»

      Назван минимальный размер повышения ключевой ставки в России

      Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

      Диетолог посоветовал несколько полезных для желудка напитков

      46-летняя телезвезда показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала»

      Назван окончательный состав сборной России на матчи против Брунея и Сирии

      «Встал на защиту города». Певец Данко вступил в добровольческий отряд в Ялте

      В России рассказали о сроках запуска «Луны-27»

      Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Богдана» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше