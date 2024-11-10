В Британии заявили о потере значительной части техники ВСУ в Курской области

Меркурис: ВСУ потеряли значительную часть бронетехники в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли значительную часть бронетехники в приграничных районах Курской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В безуспешных контратаках ВСУ мы снова видим практически только пехоту. Большую часть бронетехники уничтожили еще в районе города Сумы», — заявил аналитик.

Меркурис подчеркнул, что ВСУ испытывают острую нехватку бронетехники из-за потерь в приграничье Курской области. По его словам, украинское командование должно беспокоиться о степени истощения ВСУ и нехватки техники.

Ранее газета The Washington Post написала, что для украинских военных бои в Курской области являются «адскими». По словам двух военных ВСУ, ситуация для Киева оказалась намного сложнее, чем в начале августа.