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23:41, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили об адской ситуации в Курской области для ВСУ

WP назвала адской и абсолютно ужасной ситуацию в Курской области для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Американская газета The Washington Post написала, что для украинских военных бои в Курской области являются адскими. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам двух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда их направили для атаки на Курскую область во второй раз, ситуация для Киева оказалась намного сложнее, чем в начале августа.

«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев... эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области... описывают адские условия», — заявила WP.

Ранее Генштаб ВСУ оценил ситуацию на фронте как напряженную. 2 ноября главком ВСУ Александр Сырский признал, что военнослужащие России ведут самое мощное наступление с начала конфликта.

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